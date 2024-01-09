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Anadolu Otoyolu Düzce Geçişinde 2 Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu Düzce Geçişinde 2 Otomobil Çarpıştı

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana gelen kazada, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza sebebiyle yol tek şeride düştü ve inceleme başlatıldı.

Anadolu Otoyolu Düzce Geçişinde 2 Otomobil Çarpıştı
09.01.2024 - 17:20,
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Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 2 otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri yandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara istikametine giden İ.T. idaresindeki 34 VD 1915 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yöne giden E.D. idaresindeki 34 RGJ 109 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile İ.T.'nin aracında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü araçtan kendi imkanları ile çıkarken bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza sebebi ile tek şeride düşen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu Düzce Geçişinde 2 Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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