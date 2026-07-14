Otoyolda iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sarıçökek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında 34 CEB 853 plakalı minibüs ile 33 BFL 90 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 33 BFL 90 plakalı otomobilde bulunan M.G., N.G., B.G. (16) ve M.G. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE