Anadolu Otoyolu'nda kaza: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 2'si ağır 4 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde duraklayan araca arkadan çarpan tekstil yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

29.06.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde duraklayan araca arkadan çarpan tekstil yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2'si ağır 4 yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Üçköprü köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan B.S. idaresindeki 06 AV 8686 plakalı kamyonet aynı istikamete giden emniyet şeridinde duraklama yapan H. K. 34 GMR 629 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada tekstil malzemesi yüklü kamyonet devrildi. Kazada Ankara plakalı araçta bulunan sürücü B.S. ile aynı araçta bulunan İ.U. ve D.U. ile diğer araç sürücüsü H.K. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaralılar Düzce'de ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol tamamen trafiğe açılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Düzce, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anadolu Otoyolu'nda kaza: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda kaza: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement