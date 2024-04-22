Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Taşıyan Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Taşıyan Tırda Yangın Çıktı

Anadolu Otoyolu\'nda Otomobil Taşıyan Tırda Yangın Çıktı

Anadolu otoyolu Düzce geçişinde yaklaşık 50 milyon değerinde otomobil taşıyan tırda çıkan balata yangınına itfaiye ekipleri zamanında müdahale etti. Araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı.

22.04.2024 12:56
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Anadolu otoyolu Düzce geçişinde yaklaşık 50 milyon değerinde otomobil taşıyan tır da çıkan balata yangınına itfaiye ekipleri tam zamanında müdahale etti. Araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın Anadolu otoyolu Ankara istikameti Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan ve üzerinde yaklaşık değeri 49 milyon lira olan 7 adet lüks otomobil yüklü M.A. idaresindeki 41 UZ 324 Kocaeli plakalı Scania marka tırın balatalarında dumanı gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler lastiklerde ki yangını söndürerek, lüks otomobillere ulaşmasını engelledi.

Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaparken, trafikte zaman zaman aksamalar da meydana geldi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Taşıyan Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika

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