Anadolu Otoyolu'nda arızalanan tıra arkadan çarpan tırın kupası yola düştü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda arızalanan tıra arkadan çarpan tırın kupası yola düştü, 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu\'nda arızalanan tıra arkadan çarpan tırın kupası yola düştü, 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen bir kaza sonucunda duran bir tıra arkadan çarpan başka bir tırın kupası yola düştü ve 1 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücüler cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı. Kaza sonucunda otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik ekipleri trafiği tek şeritten verdi. Meraklı sürücülerin kazayı görüntülemeye çalışması sonucunda cezai işlem uygulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.05.2024 16:14  Güncelleme: 16:23
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DÜZCE (İHA) – Anadolu Otoyolu'nda arızalanması nedeniyle duran tıra arkadan çarpan tırın kupası yola düşerken, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücüler cep telefonlarına sarıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ednan S. idaresindeki inşaat malzemeleri yüklü 24 AAN 693 plakalı tır, Gümüşova rampalarında arızalandı. Sürücü tırı emniyet şeridine çekti. Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Ömer A.'nın kullandığı 16 VU 825 plakalı tır, duran tıra yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın kupa tabir edilen şoför mahalli yola düşerken, tır sürücüsü Ömer A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması ile olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri trafiği uzun süre tek şeritten verdi. Kupanın başka bir tır ile yoldan kaldırılması ile trafik iki şeritten verilmeye başlandı.

Meraklı sürücüler cep telefonlarına sarıldı

Otoyolda seyreden bazı sürücüler ise kazayı görüntüleyebilmek için trafiği tehlikeye soktu. Bazı sürücüler seyir halindeyken kazayı görüntülemeye çalıştı, bazı sürücüler ise araçlarını park ederek kazadan görüntü almaya çalıştı. Trafik ekipleri, araçlarını park ederek kazayı görüntülemeye çalışan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Anadolu Otoyolu'nda arızalanan tıra arkadan çarpan tırın kupası yola düştü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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