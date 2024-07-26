Anadolu Otoyolu'nda tır kazası: 6 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda tır kazası: 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır, bariyerlere asılı kaldı. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve tırın dorsesinde bulunan 26 büyükbaş hayvandan 6'sı telef oldu. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

26.07.2024 14:14
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yağışında etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır bariyerlerde asılı kaldı. Araç sürücüsünün yaralandığı kazada, tırın dorsesinde bulunan 26 büyükbaş hayvandan 6'sı telef oldu. Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan U.O. kontrolündeki 21 AFA 919 çekici plakalı tır yağışında etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere asılı kalan tırın dorsesinde bulunan büyükbaş hayvanlar yol kenarına savruldu. Tır sürücüsünün yaralandığı kazada, dorsede bulunan 26 büyükbaş hayvandan 6'sı telef oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Olayın ardından yardım için bölgeye giden ve 5 hayvanın kayıp olduğunu söyleyen Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, "Hayvanları Diyarbakır'dan almış İstanbul'a götürüyormuş. Kaza sebebi ile 6 hayvan telef oldu, 5 hayvan kayıp. Kazanın ardından bizi arayarak yardım istedi ve bizde ekip arkadaşlarımızla birlikte bölgeye geldik. Kayıp hayvanları arayacağız. Toplam 26 tane hayvan yüklüymüş araca. Sürücü hastaneye kaldırıldı, kazanın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Hayvanların sevkiyat işlemleri sırasında biraz daha dikkatli olunması gerekiyor sonuçta can taşınılıyor. Burada 6 tane hayvanımızın telef olması üretici arkadaşımıza da zarar. Biz yardıma geldik, hayvanlarla bir ilgimiz yok" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Anadolu Otoyolu'nda tır kazası: 6 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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