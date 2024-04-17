Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'nü ziyaret etti

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Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Edinilen bilgilere göre, Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören 80 öğrenci ve 15 öğretmeni, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyareti gerçekleştiren çocukların keyifli zaman geçirmeleri amacıyla Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerindeki polis ekipleri ile tanışan çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi. - ESKİŞEHİR