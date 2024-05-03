Ani fren yapan kamyona 2 araç çarptı
BURSA - İznik- Yenişehir yolunda ani fren yapan kamyona 2 araç çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında İznik-Yenişehir yolunda meydana geldi. İznik istikametine doğru seyir halinde olan 34 HCV 518 plakalı kamyonun ani fren yapması sonucu, önce arkasında seyreden 34 EUC 137 plakalı kamyon, ardından kamyonları sollamak isteyen 34 D 8352 plakalı tır çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, 34 D 8352 plakalı tırın dorsesinde yırtılma meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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