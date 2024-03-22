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Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - ABD'ye kaçan Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti. Anıl Aci'nin kamyon sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

ABD'ye kaçan Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti. 11 Mart günü TEM Otoyolu, Kavaklı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde emniyet şeridindeki Anıl Aci'ye çarparak ölümüne neden olan sürücü Sait İ. kullandığı kamyonu rüzgarın savurduğunu öne sürmüştü. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yeniden mahkemeye çıkarılan kamyon sürücüsü Sait İ. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İ. idaresindeki 34 ET 4116 plakalı kamyonet Soner ve Anıl Aci'ye çarptığı görülüyor.