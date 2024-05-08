Anız yangını eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Anız yangını eve sıçramadan söndürüldü

Düzce'de meydana gelen anız yangını, tek katlı eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın bölgesine kısa sürede ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak evin zarar görmesini engelledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

08.05.2024 21:40  Güncelleme: 21:42
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Anız yangını eve sıçramadan söndürüldü

DÜZCE - Düzce'de anız yangını tek katlı eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın Sarayyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 2,5 dönümlük tarla üzerinde anız yangını çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar hem Orman işletme ekiplerini hem de Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangın bölgesine kısa süre içerisinde ulaşan ekipler yanan tarlanın hemen yakınında bulunan tek katlı eve sıçramaması için çalışma başlattı. Ekipler kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alarak eve zarar vermesini engelledi. Anız yangını ile ilgili olarak inceleme başlatılırken yangın dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Anız yangını eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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