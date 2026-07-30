Anız yangınına müdahale eden traktör alevlere teslim oldu

Adıyaman'da çıkan anız yangınına müdahale etmek amacıyla kullanılan traktör, alevlerin sıçraması sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kuştepe köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye getirilen traktör, alevlerin sıçraması sonucu yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktör ile anızlık alanda çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.