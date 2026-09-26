Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Tarakcı'nın hesabına erişim engeli kararı verdi

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Tarakcı'nın hesabına erişim engeli kararı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verdi. Karar, bakanın istifa edeceği paylaşımıyla piyasaları manipüle ettiği gerekçesiyle alındı ve Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" paylaşımı yaparak piyasaları manipüle eden gazeteci Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verdi. Karar, gereği yerine getirilmek üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?