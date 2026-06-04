Ankara Adliyesi'nde Uzlaştırma Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Ankara Adliyesi'nde Uzlaştırma Haftası Etkinliği

04.06.2026 17:29
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Uzlaştırma Haftası kapsamında Ankara Adliyesi'nde bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Uzlaştırma Haftası kapsamında Ankara Adliyesi'nde bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Adliye içerisinde kurulan stantta vatandaşlara uzlaştırma kurumunun işleyişi anlatılırken, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında Uzlaştırma Bürosu'nda görev yapan Cumhuriyet Savcıları Veli Güney, Ayhan Ay ve Adil Acar, Ankara Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Medet Aykaç, dernek yöneticileri ve uzlaştırmacılarla bir araya gelerek uzlaştırma uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Veli Güney, uzlaştırmanın belirli suçlarda uygulanan alternatif bir çözüm yöntemi olduğunu aktararak, uygulamanın temel amacının toplumsal barışın sağlanması olduğunu ifade etti. Uzlaştırma sayesinde mahkemelerdeki iş yükünün de hafiflediğini vurgulayan Güney, yıllarca sürebilecek bazı davaların kısa süre içerisinde sonuçlandırılabildiğini söyledi.

Ankara Adliyesi Uzlaştırma Bürosu'nun 2025 yılı verilerini paylaşan Güney, "2025 yılında 24 bin 446 dosya Uzlaştırma Büromuza gönderildi. Bunlardan 22 bin 446 dosya uzlaştırmacılara tevdi edildi. Bu dosyaların 9 bin 87'sinde taraflar uzlaşırken, 12 bin 776 dosyada uzlaşma sağlanamadı" dedi.

2026 yılına ilişkin güncel istatistikleri de açıklayan Güney, "Bu yıl ise 22 Mayıs itibarıyla 9 bin 423 dosya büromuza gönderildi. 2 bin 533 dosyada uzlaşma sağlanırken, 3 bin 403 dosyada taraflar anlaşamadı. 2 bin 315 dosyadaysa süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Adliyesi, Etkinlikler, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Adliyesi'nde Uzlaştırma Haftası Etkinliği - Son Dakika

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