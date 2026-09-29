Ankara Altındağ'da park tartışmasında aracın iki lastiği patlatıldı, şüpheli tutuklandı

Ankara'da park yeri nedeniyle başlayan tartışma büyüyünce, bir vatandaşın aracının iki arka lastiği patlatıldı. Olayın ardından yürütülen çalışmada şüphelilerden biri yakalanarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, bir vatandaşın aracıyla bulunduğu sokaktan ayrılmasını isteyen 3 kişi ile arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, aracını bulunduğu yerden çıkarmayacağını belirten vatandaş, şahısların tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı. Tartışmanın ardından aracın iki arka lastiğinin patlatıldığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayın meydana geldiği adresin amacı dışında otopark olarak kullanıldığı da belirlendi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüphelilerden bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Park yeri tartışmasıyla başlayan olayın, tehdit ve araç lastiklerinin patlatılmasına kadar uzanması dikkat çekerken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.