Ankara-Bolu karayolunda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Ankara-Bolu karayolunda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Ankara-Bolu karayolunda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Ankara-Bolu karayolunda seyir eden Hatay Gökbey Seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde çıkan yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, otobüs içerisinde bulunan 10 vatandaş ve 3 personel yara almadan kurtuldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

27.05.2024 23:34
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Ankara- Bolu karayolunda seyir eden yolcu otobüsü alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında Ankara-Bolu yolu Ankara istikametine seyir eden Hatay Gökbey Seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Otobüs içerisinde bulunan 10 vatandaş ve 3 personel yangından yara almadan kurtulurken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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