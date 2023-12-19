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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında... - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 11 firari yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında...
19.12.2023 - 08:48,
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 16 şüpheliden 11 firari yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 16 firari şüpheli/sanık/hükümlünün, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu Ankara'da bulundukları adresleri tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar 11 firari şüpheli/sanık/hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. İlgili yargı birimleri nezdindeki işlemlerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Ankara Başsavcılığı, Cumhuriyet, Ankara, Güvenlik, Terör, Soruşturma, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında... - Son Dakika


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