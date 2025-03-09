Ankara'da 5 Siber Suçlu Gözaltında

Ankara Jandarmasından siber suçlulara eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu kapsamında vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirme suçlarından aranan 5 kişiyi eş zamanlı operasyonlarda yakalayarak gözaltına aldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen açık kaynaklarda yapılan siber devriye faaliyetleri ile yapılan sıkı takip kapsamında; vatandaşların kişisel bilgilerinin (ikamet adresi, yakınları, numarası, meslek bilgisi gibi) sorgulanabildiği JaNTİ isimli yasadışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin kullandığı sunucular tespit edilerek dijital izler ortaya çıkartıldı. Somut olaylarda olduğu gibi dijital ortamda siber izlerin tespiti Jandarma tarafından başarılı şekilde yürütüldü. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube tarafından Ankara İlinde 5 şüpheliye toplam 5 adreste Siber Operasyon Faaliyeti icra edildi. Faaliyet sonrasında şüpheliler yakalanarak dijital delillere el konuldu. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların kişisel bilgilerinin ele geçirilmesine yönelik yapılan ilk operasyon olmadığı ve yakın zamanda birçok kez operasyon icra edildiği kaydedildi.