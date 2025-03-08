Ankara'da 6 milyon lira değere sahip 19 tüp yılan zehri ele geçirildi
ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 6 milyon lira değere sahip 19 tüp kobra yılanı zehri ele geçirilirken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bulundurulması, üretilmesi veya satışı izne bağlı maddeler arasında olan yılan zehrini kanuna aykırı yöntemlerle temin eden ve satma arayışında olan 2 şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Beypazarı'nda durdurulan şüphelilerin aracından piyasa değeri 6 milyon lira olan 19 tüp kobra yılanı zehri ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da 6 Milyon Lira Değerinde Yılan Zehri Ele Geçirildi - Son Dakika
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