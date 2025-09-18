Ankara'da 6 Yaşındaki Çocuk Yangın Merdiveninden Düştü - Son Dakika
Ankara'da 6 Yaşındaki Çocuk Yangın Merdiveninden Düştü

Ankara\'da 6 Yaşındaki Çocuk Yangın Merdiveninden Düştü
18.09.2025 12:35
Mamak'ta 13. kattaki yangın merdiveninden düşen 6 yaşındaki E.A.G. hayatını kaybetti.

Ankara'da 13. kattaki yangın merdiveninin penceresinden düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Ahmet Akbaş Caddesi'nde yer alan 16 katlı apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 6 yaşındaki E.A.G. adlı erkek çocuğu, henüz belirlenemeyen bir nedenle 13. kattaki yangın merdiveni penceresinden aşağı düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlenen E.A.G.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İlkokula yeni başlayan E.A.G'nin 2 çocuklu ailenin en büyük evladı olduğu öğrenildi.

"Aşağıya bakarken dengesini kaybetmiş olabilir"

Ailenin komşularından Talip Yayabaşı, "Dün akşam 13. kattan çocuk yere düşmüş. Aşağıya indiğimizde yerde cesedini gördük. Olayın ardından ekipler geldi, çalışmalarını gerçekleştirdi. Üzücü bir olay. Çocuğun annesi çok üzgündü, sakinleştirmeye çalıştılar. Ölen çocuk ilkokula yeni başlamış. Apartmanın koridorundan aşağıya bakarken dengesini kaybetmiş olabilir. Olaydan sonra komşumuz arayınca haberimiz oldu" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

ankara, Mamak

