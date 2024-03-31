Ankara\'da 7 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı

Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, oy kullanma işlemleri sırasında polis ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve tabancaya ait fişek bulundu. Ayrıca, araçtan kaçmaya çalışan bir kişinin üst aramasında da ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.Y. ve T.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.