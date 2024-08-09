Ankara'da 9 kişinin öldüğü otobüsün Doğubeyazıt otogarından çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı
AĞRI - Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otobüsün Doğubeyazıt otogarından çıktığı anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Otobüsün Doğubeyazıt otogarından çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da 9 kişinin öldüğü otobüsün Doğubeyazıt otogarından çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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