Ankara'da 9 Ton Bozuk Süt Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 9 Ton Bozuk Süt Ele Geçirildi

Ankara\'da 9 Ton Bozuk Süt Ele Geçirildi
26.06.2026 22:58
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Altındağ'da yapılan denetimde 5 milyon lira değerinde bozuk süt ve ürünleri ele geçirildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde piyasa değeri 5 milyon lira olan 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesindeki süt ürünleri üreten bir işletme denetlendi. "Bozulmuş, değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçuna yönelik yapılan denetimlerde yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İdari para cezası uygulanarak faaliyetten men edilen işletmede, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan, 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi. Açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Altındağ, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 9 Ton Bozuk Süt Ele Geçirildi - Son Dakika

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