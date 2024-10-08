Ankara'da Afet Risk Azaltma Planı Hedefleri Belirlendi

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Ankara Valisi Vasip Şahin: "Ankara 'İl Afet Risk Risk Azaltma Planında' 5 hedef ve 125 eylemi gerçekleştirmek üzere sorumlu kurum ve destekleyici kurumlar belirlenmiştir"

"Takip ve izlemesi yapılan eylemlerden 21 adedi tamamlanmış, 87 adet eylem ile ilgili çalışmaların devam etmekte, 17 eylem ile ilgili çalışmalara başlanmıştır"

ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentin 'Afet Risk Azaltma Planı' hedefi ve eylemleri ilgili açıklamalarda bulunarak, "Ankara 'İl Afet Risk Risk Azaltma Planında' 5 hedef ve 125 eylemi gerçekleştirmek üzere sorumlu kurum ve destekleyici kurumlar belirlenmiştir. Takip ve izlemesi yapılan eylemlerden 21 adedi tamamlanmış, 87 adet eylem ile ilgili çalışmaların devam etmekte, 17 eylem ile ilgili çalışmalara başlanmıştır" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, '13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü' etkinlikleri kapsamında, İçişleri Bakanlığınca koordine edilen '81 İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulları' toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Şahin, "Bugün, 81 ide olduğu gibi Ankara'da da, İçişleri Bakanlığı koordinesinde 'İl Afet Riski Azaltma' planlarının gözden geçirilmesi toplantısı yapıldı. Bu kapsamda, ilgili kuruluşların temsilcileri toplantımıza katılım sağladı. Ankara her ne kadar diğer iller kadar birinci derece riskli bölgede yer almasa da her halükarda Anadolu coğrafyasının yaşadığı riskleri bünyesinde barındığı için bizde elimizden gelen en yüksek gayretle afet risklerine karşı hazırlıklarımızı yapmak durumundaydık" dedi.

"Yerel düzeyde yapılması gereken önemli çalışmalar bulunmaktadır"

Gerçekleştirilen çalışmalarının önemine değinen Vali Şahin, "Risk azaltma konusundaki uluslararası çerçeveler kapsamında yerel düzeyde yapılması gereken önemli çalışmalar bulunmaktadır. Buna yönelik olarak tüm illerde, 'İl Afet Risk Azaltma Planı' hazırlanmıştır. Özellikle son yıllarda ülkemizde meydana gelen afetle sonrasında yapılan analizler, afetler meydana gelmeden önce afet risklerini azaltma çalışmalarının, can ve mal kayıplarının azaltılmasında hayati öneme sahip olduğunu göstermektedir. Planın hazırlanma amacı tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kendi görev kapsamları içerisinde risk azaltmaya yönelik çalışmalarının bir araya getirilmesidir. Valiliğimizin bu süreçteki en önemli görevi eylemlerin gerçekleştirilmesinin takip ve izlenmesini yapmak, mümkün olan kapasite geliştirmeye katkı sunmak ve uygulamalarda engelleri kaldırarak aksaklıkların önüne geçmek olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bireysel olarak toplumun tüm aktörlerinin rol ve sorumlulukları vardır"

Herkesin sorumlu ve bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Vali Şahin, "Ankara ilimiz için Afet riskleri denildiğinde ilk akla gelen konu depremdir. İlimiz sınırları içerisinde her ne kadar yıkıcı olabilecek büyüklükte aktif bir fay olmamasına rağmen bulunduğu konum itibarıyla Ülkemizin en büyük deprem üretecek faylarından KAF (Kuzey Anadolu Fayı) Kırıkkale-Erbaa Fayı ve Tuz Gölü Faylarının etki alanında kalmaktadır. Bu noktada depremle ilgili afet risklerinin azaltılması için sağlam zeminlerde daha dayanıklı binalar inşa etmenin yanında kurum ve kuruluşların da diğer afet risklerinin farkında olması ve buna göre gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Tüm afet risklerini azaltmak amacıyla kurumsal ve bireysel olarak toplumun tüm aktörlerinin rol ve sorumlulukları vardır" şeklinde konuştu.

"Ankara 'İl Afet Risk Risk Azaltma Planında' 5 hedef ve 125 eylemi gerçekleştirmek üzere sorumlu kurum ve destekleyici kurumlar belirlenmiştir"

Ankara'da alınan önlemlerle ilgili konuşan Vali Şahin, "2021 yılında yürürlüğe giren Ankara İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında sorumlu kurum ve kuruluşlar ile birlikte planda yer alan amaç, hedef ve eylemlerin bir kısmı tamamlanmış, bir kısmının da gerçekleştirme çalışmaları devam etmektedir. Eylemlerin hayata geçirilmesiyle beraber vatandaşlarımızın ve şehrimizin afet risklerine karşı daha dirençli hale getirilmesi hedeflenmiştir. Ankara 'İl Afet Risk Risk Azaltma Planında' 5 hedef ve 125 eylemi gerçekleştirmek üzere sorumlu kurum ve destekleyici kurumlar belirlenmiştir. Takip ve izlemesi yapılan eylemlerden 21 adedi tamamlanmış, 87 adet eylem ile ilgili çalışmaların devam etmekte, 17 eylem ile ilgili çalışmalara başlanmış olup bu konuda hızlı bir şekilde yol alınması için gerekli tüm özverili çalışmalara devam edilmektedir" diye konuştu.