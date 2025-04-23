Ankara'da bir alışveriş merkezinin yemek katında kavga çıktı
ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir alışveriş merkezinin yemek katında bazı vatandaşlar arasında kavga çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Keçiören'de akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin yemek katında bazı vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kavganın çıkış sebebi henüz öğrenilemezken, kavgayı alışveriş merkezindeki diğer vatandaşlar ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Alışveriş Merkezinde Kavga - Son Dakika
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