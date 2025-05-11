Ankara'da Araç Yangını

Ankara'da boş arazide araç yangını

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde boş bir arazide araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor deresinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Tofaş marka bir araçta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken polis ekipleri çıkan yanğınla ilgili soruşturba başlattı.