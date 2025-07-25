Ankara'da haciz işlemi esnasında avukatı silahla yaralayan şüpheli yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan iş yerinde haciz işlemi esnasında İstanbul 1 No'lu Barosu'na kayıtlı Avukat Doğan Polat'a (28) silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda firari şüpheli Halim Hakan Ş. (47) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Avukat Polat'ın sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Avukata Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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