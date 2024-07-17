Ankara\'da Belediye Otobüsü Devrildi: 5 Yaralı

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Ankara'da belediye otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören bir kişi, "Şoför, araçlara çarpmamak için ani frenle manevra yaptı. Çarpmanın etkisiyle yan yattı" dedi.

Keçiören'de sürücüsünün kaza yapmamak için manevra yaptığı EGO otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili konuşan tanıklardan Eren Tosun, "Aşağıya inen araçlar vardı ve hava yağmurluydu. Araçlardan biri ani fren yapınca hepsi birbirine girdi. Ardından otobüs geliyordu. Araçlara çarpmamak için ani frenle manevra yaptı. Çarpmanın etkisiyle yan yattı. Çevredekiler hemen kazanın olduğu yere koştu. Polis ve sağlık ekipleri gelip müdahale etti" ifadelerini kullandı. - ANKARA