Ankara'da Bıçaklama Olayı: Eşi ve Kayınbiraderi Yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da Bıçaklama Olayı: Eşi ve Kayınbiraderi Yaralandı

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Kahramankazan'da eşi ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçaklayan A.E. yakalandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

20.02.2025 22:07
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Tartıştığı eşi ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı... Yaralı kadının pencereden yardım istediği anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşi ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 15.00 sıralarında Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. A.E. ve eşi G.N.E. tartışmaya başladı. A.E., tartışmanın büyümesiyle eşi G.N.E. ve kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçakladı. Yaralanan kadın, pencereden bağırarak çevredekilerden yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, A.E. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ve kardeşi ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralanan kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, A.E. polis ekipleri tarafından yakalandı. Aynı bıçakla kendisini de karnından yaraladığı tespit edilen A.E., ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Bıçaklama Olayı: Eşi ve Kayınbiraderi Yaralandı - Son Dakika

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