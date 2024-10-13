Ankara'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

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Başkent'te tartışma kanlı bitti: 1 kişi öldü

Elindeki Bıçağı kaptıran şahıs, kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kalabalık bir grupla tartışan şahıs elindeki bıçağı kaptırmasının ardından kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk mahallesi Ankara caddesi üzerinde meydana geldi. 44 ACK 595 plakalı otomobil sahibi Sefa Ç. Ankara Caddesi üzerinde park etmek için kaldırıma yanaştığı esnada, yol kenarında bulunan bir çocuğun fark edemeyen Sefa Ç. henüz ismi öğrenilemeyen çocuğun ayağının üstünden geçti. Olay yerine gelen çocuğun akrabaları Sefa Ç. ile tartışmaya başladı. Kalabalık grubu karşısında gören Sefa Ç. eline geçirdiği bir bıçakla kalabalığı saldırdı. Bu esnada elindeki bıçağı kaptıran şoför Ç. kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sefa Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma geniş çaplı sürüyor.