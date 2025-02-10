Ankara'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı - Son Dakika
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Ankara'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir anne; iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Gözaltına alınan kadının, çocuklarını bileklerini keserek katlettiği belirlendi.

10.02.2025 13:39
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde şizofren hastası bir kadın iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı.

ÇOCUKLARINI BİLEKLERİNİ KESTİ

Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı

2 ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

'KADIN NE YAPACAĞINI BİLMİYORDU'

Ailenin komşusu Nevzat Çetin, sesleri duyup dışarı çıktığını söyleyerek "Birileri kavga ediyor sandım. Kırmızı montlu bir çocuk, 'Abi bu katil, öldürdü' dedi. O esnada komşularla eve çıktık. Kapıda çocuğun birini gördük, bileği kesilmiş. İki çocuk yatıyordu. Görünce kendimi kaybettim. Elinde bıçak vardı. Buraya yeni taşındılar, 3-4 aylık kiracılar. Biz fazla tanımıyoruz ama mazlumlardı. Kocası çok iyi bir insandı. Hayatta düşünmem böyle bir şey olacağını. Anneyi götürdüler, kadın ne yaptığını bilmiyordu. Babaları markette muhasebe müdürlüğü yapıyordu. Sessiz, çocuklarına düşkün biriydi" dedi.

Derleme: AA-DHA

Ankara\'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı

Keçiören, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Ramazan Ertaş:
    AKP YÜZYILI AİLE SENESİ. AİLE BAKANLIĞINA ÇOBAN KOYSANIZ DAHA ÇOK YARARI OLUR 349 134 Yanıtla
  • NURİ YUNAK:
    2025 aile yılı ilan edilmişti :(( 281 56 Yanıtla
  • kartal3435:
    Allah korusun. ne olduki acaba bu hale geldi. çocuklara Allah’tan rahmet,yaralı olan çocuğa da acil şifalar diliyorum. Allah kimsenin başına vermesin inşallah. 256 4 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Akp de daha çok nasıl Danimarkalıya ev sahipli yapıp nasıl ev sahibi yaptıracam derdinde 154 84 Yanıtla
  • Yücel Gülten:
    Allah'ım sen yardım et yarabbim milletimize kafayı yedi millet yoksulluk bunalmislik insanlarda yaşama hevesi kalmadı kimse mutlu değil kıyamet alemetleri geliyor az kaldı depremler tusunamiler bir gece ansızın yok olacagiz herşey yalan olacak sen bizi koru yarabbim sana sığınıyoruz sen bilen duyan işitensin amin amin amin 167 8 Yanıtla
  • Hakan Topcu:
    Allah Allaaaaaah Noluyor arkadaş 156 3 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    Reis Aile yılı ilan ettiğinden bu yana onlarca Aile kaosu oldu..nasıl gidiyor Aile yılımız 119 35 Yanıtla
  • Çelikk:
    Üzülmemek Elde Değil Allah rahmet eylesin 145 2 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    hiç kimse mutlu değil. 134 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tüh senin gibi anneye yazıklar olsun size be 108 18 Yanıtla
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