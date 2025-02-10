Ankara\'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde şizofren hastası bir kadın iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı.

ÇOCUKLARINI BİLEKLERİNİ KESTİ

Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

'KADIN NE YAPACAĞINI BİLMİYORDU'

Ailenin komşusu Nevzat Çetin, sesleri duyup dışarı çıktığını söyleyerek "Birileri kavga ediyor sandım. Kırmızı montlu bir çocuk, 'Abi bu katil, öldürdü' dedi. O esnada komşularla eve çıktık. Kapıda çocuğun birini gördük, bileği kesilmiş. İki çocuk yatıyordu. Görünce kendimi kaybettim. Elinde bıçak vardı. Buraya yeni taşındılar, 3-4 aylık kiracılar. Biz fazla tanımıyoruz ama mazlumlardı. Kocası çok iyi bir insandı. Hayatta düşünmem böyle bir şey olacağını. Anneyi götürdüler, kadın ne yaptığını bilmiyordu. Babaları markette muhasebe müdürlüğü yapıyordu. Sessiz, çocuklarına düşkün biriydi" dedi.

Derleme: AA-DHA