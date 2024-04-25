Ankara'da bir fabrikada çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Ankara'da bir fabrikada çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Ankara\'da bir fabrikada çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan bir fabrikanın dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, plastik yangını olarak başlayıp fabrika çatısına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

25.04.2024 16:39
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikanın dış cephesinde meydana gelen yangına sevk edilen ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Ankara'nın Akyurt ilçesi Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarında bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın dış cephesindeki geniş alanda çıkan plastik yangınında alevler büyüyerek fabrika çatısına sıçradı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine ise onlarca itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Çok sayıda köpük kulesi, merdiven, arazöz ve tanker aracının takviye edildiği bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarına devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da bir fabrikada çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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