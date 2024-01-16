Ankara\'da Boşanma Aşamasındaki Eşinin Yüzüne Asit Döken Saldırgan Hakkında Dava Açıldı

Başkentte boşanma aşamasındaki eşinin yüzüne asit döken saldırgan hakkında "Eşe karşı kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplam 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 26 Aralık 2023 tarihinde meydana geldi. F.Ö. (42) evine girdiği esnada bina kapısında karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Cem Ö. (41) tarafından yüzüne asit içeren sıvı atıldı. Yüzünde yanıklar oluşan F.Ö. hastaneye kaldırılırken, kaçan Cem Ö. ise polisin çalışmasıyla Çorum'da yakalanarak gözaltına alındı. Cem Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olayla ilgili Cem Ö. "Eşe karşı kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplam 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme tarafından ifadesine başvurulan mağdur F.Ö., eşi ile boşanma aşamasında olduklarını ve 3 yıllık evli olduklarını belirterek, "Eşime 5 Temmuz 2023 tarihinde boşanma davası açtım. O tarihten beri de ayrı yaşıyoruz. 26 Aralık 2023 tarihinde akşam saat 17.00'de iş yerime ait servise bindim. İkametime yakın bir yerde indim. Evime gireceğim sırada birinin ismimi söylediğini duydum. Dönüp baktığımda eşim Cem Ö.'yü gördüm. 'Senin uzaklaştırma kararın var, git' dedim. O da bana, 'demek bana uzaklaştırma kararı aldırmışsın, benden şikayetçi olmuşsun' dedi. Bana küfürler edip darbetmeye başladı. Elinde bulunan siyah poşete 2 defa hamle yaptı. Yüzümün bir tarafında bir sıvı hissettim, sonrasında da acı. Bağırmaya başladım. Çevredeki kişiler yanıma gelince Cem de olay yerinden kaçtı" dedi.

Cem Ö. de ifadesinde, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ve bunu bilerek eşinin evinin önüne gittiğini söyledi. F.Ö. ile görüşmek için sitenin kapısında beklediğini belirten Cem Ö, "Eşime, başkasıyla görüştüğünü duyduğumu söyledim. Savurduğum asit bana da geldi, yandığım için kaçtım. Eşimi darp ve tehdit etmedim" diye konuştu. - ANKARA