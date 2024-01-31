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Ankara'da çalınan araçla ilgili 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da çalınan araçla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Ankara\'da çalınan araçla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobilin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, çalıntı aracın İzmir'e parçalanmak üzere götürüldüğü tespit edildi. Çalıntı araç sahibine teslim edilirken, aracı çalan 4 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

31.01.2024 18:42
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde çalınan bir araçla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Ocak tarihinde Çankaya ilçesinde bir otomobilin çalınmasıyla ilgili, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde; çalıntı aracın plakalarının sökülerek, aynı marka bir otomobile ve farklı marka iki araçtan çalınan plakaları kullanarak, çalıntı aracın İzmir'e parçalanmak üzere götürüldüğü tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çalıntı araç Konak ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. Aracı çalan şüphelilerin G.E, Z.A, T.B ve H.İ.A isimli şahıslar olduğunun belirlenmesi üzerine tespit edilen şüpheli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ankara'da çalınan araçla ilgili 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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