Ankara'da Sıhhiye-Çayyolu metrosunda, siyah çarşaflı bir kişinin erkek olduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı tespit etti. Erkek şahıs gözaltına alınırken, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
