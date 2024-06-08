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Ankara'da çıkan ev yangınında maddi hasar meydana geldi

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Elmadağ ilçesi Yenice mahallesinde meydana geldi. Bilinmeyen sebepten ötürü bir apartman dairesinde yangın çıktı. Ev, kısa sürede alevlere teslim oldu. Görgü tanıklarının üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında yaralanma olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.