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Ankara'da çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Gruplar arasında çıkan çatışmada iki kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.