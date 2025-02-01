Ankara'da birikmiş çöplerin tutuşması nedeniyle çıkan yangın çevredekilerin panik olmasına neden oldu.
Olay, gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kahramankazan'da yer alan bir apartmanın alt katında birikmiş çöpler bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Çıkan yangın kontrol altına alınırken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Çöp Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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