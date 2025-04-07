Ankara'da Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı

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Ankara Çankaya'da doğalgaz arızası nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

07.04.2025 12:46
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Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da iş yerindeki doğalgaz tesisatı arızası nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Olay, sabah 08: 00 sıralarında Çankaya'da bir apartmanda yer alan iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, doğalgaz tesisatından kaynaklanan arıza nedeniyle işyerinde patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken içeride bulunan ve yaralanan 50 yaşındaki Emre Ş., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Patlama sesiyle uyandık"

Olayla ilgili konuşan komşu Ezgi Metincan, "Sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandık. Ardından koku ve duman yayılmaya başladı. Biz de hemen aşağıya indik. Komşumuz yaralanmış. Kendisini göremedim. Burası çok kalabalıktı. Ekipler geldi. Bir de kuş zarar gördü. Onu da veterinere götürdük" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı - Son Dakika

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