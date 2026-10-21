Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanı aldı - Son Dakika
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Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanı aldı

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Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi\'nde ilk 3 puanı aldı
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Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Pierre Mauroy'da Lille'e konuk olan Galatasaray, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Yunus Akgün'ün 2. dakikadaki golü, sarı-kırmızılıların turnuva tarihindeki en erken golü oldu. Galatasaray bu sonuçla ilk galibiyetini alarak puanını 3'e çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Pierre Mauroy'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-2 kazandı.

YUNUS AKGÜN'DEN TARİHİ GOL

2. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'ın ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Alexsandro, meşin yuvarlağa altıpas üzerine kafayla müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda, top ağlarla buluştu. Bu gol, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken gol oldu. 

Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanı aldı

LILLE'DEN YANIT GECİKMEDİ

7. dakikada Lille beraberliği yakaladı. Alexsandro'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Diaoune, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta ağları sarstı.

GALATASARAY'IN PENALTISI İPTAL

28. dakikada Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen ceza alanına girdiği anda Berke Özer yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmek istedi. Bu pozisyonda Osimhen'in yere düşmesinin ardından hakem Rade Obrenovic, önce penaltı kararını verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Obrenovic, pozisyonun faul olmadığına karar vererek penaltıyı iptal etti.

Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanı aldı

FRANSIZ EKİBİ ÖNE GEÇTİ

39. dakikada Lille öne geçti. Orta sahadan atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Bakwa'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Haraldsson'ın pasında altıpas gerisinde topla buluşan Diaoune, ağları havalandırdı.

DEVRE OLMADAN EŞİTLİK GELDİ

44. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sallai'nin sağ kanattan ortasında ön direkte topa kafayla vuran Batrakov, fileleri havalandırdı.

Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanı aldı

TORREIRA İLE CİMBOM YENİDEN ÖNDE

Galatasaray, 52. dakikada yeniden öne geçti. Sara, köşe vuruşunda ortasını ön direğe açtı. Lucas Torreira, harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

OSIMHEN İLE FARK AÇILDI

Galatasaray, 61. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Batrakov’un başlattığı atakta top Osimhen’e geldi. Nijeryalı yıldız, pasını Barış Alper Yılmaz’a aktardı ve Barış’ın yeniden çevirdiği topu Osimhen ağlarla buluşturdu. Eski takımına karşı golünü atan Osimhen sevinç yaşamadı.

Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanı aldı

GALATASARAY İLK KEZ KAZANDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk'un öğrencileri, Devler Ligi'nde ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Lille, üçüncü maçında da puan alamadı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgar'ı ağırlayacak. Lille, Bodo/Glimt deplasmanına gidecek. 

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UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFutbolLilleSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • idriskaraoglan33 idriskaraoglan33:
    bir Fenerbahçe li olaraktan tebrik ediyorum 25 2 Yanıtla
    Emre Acar Emre Acar:
    Böyle rakip lazım haftaya başarılar 0 0
  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Gerçekleri tarih yazar, tarihide Galatasaray, tebrikler. 16 3 Yanıtla
  • Boran Fırtınası Boran Fırtınası:
    Sahte bi galibiyet, takımda iş yok, defans berbat, kalecimiz berbat, orta saha berbat, barış yunus berbat, en baba yapacağımız puan 7 2 11 Yanıtla
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    hadi git uyu 9 1
    elhakifan elhakifan:
    fenerli moloz uzanamadigi ciğere anladınız::)) 0 0
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    Aynen aynen tarihi yazdi Galatasaray Barça macinda az kalsin 6 yiyordu barca 45 dk eksik oynadi macin ilj yarisinda oynamadi bile 2 7 Yanıtla
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    kuş ciklemesi duyan var .i 7 1
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Türkiye'nin fatihi Türkiye'nin asllanı Avrupa'nın kralı tek takım Galatasaray şampiyonlar ligi'ne takımı 8 1 Yanıtla
    nf6h7ffwv9 nf6h7ffwv9:
    ????????hehehe sizsiniz 0 1
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