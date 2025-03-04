Ankara'da Dört Katlı Binada Yangın

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Ankara'da dört katlı binada korkutan yangın

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Sincan Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunun 4 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın söndürülürken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.