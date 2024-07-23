Ankara\'da düğünde havaya ateş sonucu çocuğa isabet eden mermiyle ilgili adli işlem başlatıldı

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Ankara'da bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu seken yorgun mermi 10 yaşındaki erkek çocuğa isabet etti. İç organları hasar gören çocuk hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Akyurt ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 10 yaşındaki erkek çocuğu Y.M.R.'ye, civardaki düğünde havaya ateş açanların silahından çıkan yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan çocuğun organlarında hasar meydana geldiği ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili ilçe emniyet müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 17 kişiden 6'sı ruhsatlı 10'u kurusıkı olmak üzere toplam 16 silaha el konulduğu, sahipleriyle ilgiliyse adli işlem başlatıldığı belirtildi. - ANKARA