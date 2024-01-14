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Ankara'da elektronik fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Ankara'da elektronik fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahalesi sürüyor

Ankara'da bir elektronik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrikanın ikinci katında başlayan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangının nedeni, ısıtıcıdan çıkan kıvılcımın kartonlara sıçraması olarak belirlendi. Olayda ölü veya yaralı olmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta zorlanıyor.

Ankara\'da elektronik fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahalesi sürüyor
14.01.2024 - 11:20,
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Ankara'da bir elektronik fabrikasında ısıtıcıdan çıkan kıvılcımın kartonlara sıçramasıyla yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın, sabah 09.45'te fabrikanın ikinci katında meydana geldi. Kartların işlem gördüğü paketleme bölümünde ısıtıcıdan çıkan kıvılcım, kartonlara sıçradı. Kısa sürede yükselen alevleri gören personelr hemen fabrikayı terk etti. Üst katta meydana gelen yangın kısa sürede alt kata yayılarak kontrolden çıktı. Personelin ihbarı ile olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, tüm müdahalelere rağmen yangını kontrol altına almakta zorlanıyor. Ölü ve yaralının olmadığı yangına müdahale son hız devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da elektronik fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahalesi sürüyor - Son Dakika


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