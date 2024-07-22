Ankara'da Eşyasını Almak İçin Yola Atlayan Çocuğa Otomobil Çarptı - Son Dakika
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Ankara'da Eşyasını Almak İçin Yola Atlayan Çocuğa Otomobil Çarptı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, elinden düşen eşyasını almak için yola fırlayan bir çocuğa otomobil çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.07.2024 11:58
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Ankara'da elinden düşen eşyasını almak için yola atlayan çocuğa otomobil çarptı. Yaralı çocuk hastaneye götürülürken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenimahalle ilçesine bağlı Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Düşürdüğü eşyasını almak için yola fırlayan bir çocuğa seyir halindeki araba çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Herkes çok korkmuştu"

Kazanın tanıklarından Atakan Gül, "Büyük bir ses duyduk. Dışarıya çıktık. Bir çocuğa araba çarpmıştı. Hemen yardıma koştuk. Çocuğun ailesini bulduk. Çocuk ilk anlarda çok kötüydü ama sonra kendisine geldi. Ambulansla hastaneye götürüldü. Giderken durumu iyiydi, bir sıkıntı yoktu. Herkes çok korkmuştu. Çocuğun hayatını kaybettiğini sandık ama vücudundaki birkaç sıyırık hariç bir şeyi yoktu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Eşyasını Almak İçin Yola Atlayan Çocuğa Otomobil Çarptı - Son Dakika

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