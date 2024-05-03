Ankara'da evini su basan vatandaş isyan etti - Son Dakika
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Ankara'da evini su basan vatandaş isyan etti

Ankara'nın Güdül İlçesi'nde dün aşırı yağmurdan dolayı evi ve bahçesi su basan Önder Özkan isyan etti ve yetkililerden yardım istedi.

03.05.2024 00:31  Güncelleme: 00:34
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Ankara'da evini su basan vatandaş isyan etti

ANKARA - Ankara'nın Güdül İlçesi'nde dün aşırı yağmurdan dolayı evi ve bahçesi su basan Önder Özkan isyan etti ve yetkililerden yardım istedi.

Dün Ankara'da akşam saatlerinde başlayan aşırı yağış dolayısıyla hayatı felç etti. Güdül İlçesi Güneyce Mahallesi'ndeki evine ve bahçesine sel suları basan Önder Özkan belediye ekiplerinden yardım alamadığını söyledi. Evinde 7-8 cm, bahçesinde de yaklaşık 60 cm yüksekliğinde balçık oluştuğunu ifade eden Özkan, "Kaç tane belediyesi varsa dert yandım fakat kimse yardımcı olamayacaklarını söyledi. Dün aşırı yağmurdan evimizi su bastı. Komple ev bataklık oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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