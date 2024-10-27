Ankara\'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

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Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde meydana gelen kazada 06 DDC 719 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan direğe çarptı.

2'Sİ KADIN 2'Sİ ERKEK 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 5 kişi bulundukları yerden çıkarılırken, yapılan kontrolde 2'si kadın 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki inceleme sonrası morga götürüldü.