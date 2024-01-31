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Ankara'da FETÖ üyesi firari polis yakalandı

Ankara\'da FETÖ üyesi firari polis yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari polis memurunu Sincan ilçesinde yakaladı. Şüphelinin örgüte bağlılığı ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

31.01.2024 12:22  Güncelleme: 12:26
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 yıldır firar ihraç polis memurunu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olan firari şüphelileri yakalamak üzere yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 yıldır firar ihraç polis memuru M.K. isimli şüpheli Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı tespit edildi.

Şüpheli M.K. gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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