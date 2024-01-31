Ankara\'da FETÖ üyesi firari polis yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 yıldır firar ihraç polis memurunu yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olan firari şüphelileri yakalamak üzere yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 yıldır firar ihraç polis memuru M.K. isimli şüpheli Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı tespit edildi.
Şüpheli M.K. gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA
İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 saldırganın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları paylaşıldı.
2014 yılında yayınlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çeken Halis, kilo vererek cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu gösterdi.
İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı. Genç futbolcu için gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Şişli Belediye Başkanı ve halen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül belirlendi. CHP Ordu İl Teşkilatı, Sarıgül'ün adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti ve Özel de bu talebe olumlu yaklaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Broadway'in ünlü oyuncularından ABD'li Chita Rivera, 91 yaşında hayatını kaybetti. Tony Ödülleri'ne layık görülen Rivera, 70 yıllık başarılı tiyatro kariyeriyle tanınıyordu.
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 30,3570 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 103,6 puan seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da FETÖ üyesi firari polis yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?