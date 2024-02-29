Ankara'da FETÖ, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah kullanımı operasyonları - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah kullanımı operasyonları

Ankara\'da FETÖ, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah kullanımı operasyonları

Ankara'nın Akyurt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ üyesi bir kişi, uyuşturucu ticareti yapan bir kişi ve ruhsatsız silah bulunduran bir kişi gözaltına alındı. FETÖ üyesi olan N.N.M., Keçiören'de saklandığı yerde yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.T.'nin adresinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, ruhsatsız silah bulunduran M.C. de yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

29.02.2024 10:28  Güncelleme: 10:30
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Ankara'da terör örgütü FETÖ, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah kullanımına yönelik icra edilen farklı operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan N.N.M.'nin bir süre ilçede ikamet ettikten sonra Keçiören'e gittiğini ve burada saklandığını belirledi. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

13 farklı suçtan sabıkalı uyuşturucu taciri yakalandı

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir diğer olayda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği S.T.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. 13 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenilen şahsın adresinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Ekiplerin uyuşturucu kullandığını belirledikleri F.D. isimli kişinin üst aramasında ise 12,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın 18 farklı suçtan sabıka kaydı bulunduğu aktarıldı.

Ruhsatsız tabancayla yakalanan şahsın 26 suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıktı

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması bulunan M.C.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıya ait ruhsatsız silah ise bir marketin çöpünde ele geçirildi. Üzerinde 6 adet tabanca fişeği ile yakalanan M.C.'nin 26 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da FETÖ, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah kullanımı operasyonları - Son Dakika

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