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Ankara'da Firar Eden Cinayet Zanlısı Aksaray'da Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Firar Eden Cinayet Zanlısı Aksaray'da Yakalandı

Ankara'da 2019 yılında bir kişiyi öldüren ve geçtiğimiz ay tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden cinayet zanlısı Aksaray'da yakalandı. 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Ankara\'da Firar Eden Cinayet Zanlısı Aksaray\'da Yakalandı
21.12.2023 - 10:33,  Güncelleme: 10:35
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Ankara'da 2019 yılında bir kişiyi öldüren ve geçtiğimiz ay tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden cinayet zanlısı Aksaray'da yakalandı. 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 2019 yılında bir kişiyi öldüren ve o tarihte tutuklanarak cezaevine konan Y.K. isimli şahıs, geçtiğimiz ay tutuklu bulunduğu Ankara Açık Cezaevinden firar ederek kayıplara karıştı. Aranan şahıslara yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda şahsın Aksaray'da olduğu bilgisine ulaşan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, çalışmayı derinleştirerek firarinin peşine düştü. Bir süre yapılan detaylı çalışmalarda şahsın Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Yeşilova Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte bir otomobile yönelik operasyon düzenleyen JASAT dedektifleri şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. "Kasten öldürme" kesinleşmiş 17 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası olan Y.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Firar Eden Cinayet Zanlısı Aksaray'da Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Firar Eden Cinayet Zanlısı Aksaray'da Yakalandı - Son Dakika
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