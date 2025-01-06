Ankara'da Gençlerin Tehlikeli Paten Yolculuğu Kamere Yansıdı

3.Sayfa

Ankara'da 2 gencin patenle otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Mamak ilçesinde patenli 2 genç, seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğe aldırış etmeden ilerleyen gençler, hayatlarını hiçe saydı. Arkadan gelen otomobildeki kişinin kendilerini cep telefonu ile kaydettiğini fark eden gençlerden biri otobüsü bırakarak diğer şeritten yoluna devam ederken, diğer genç ise otobüsün hızlanmasıyla gözden kayboldu. - ANKARA