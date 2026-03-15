Ankara\'da Hafif Ticari Araç Kazası

Ankara'da kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Demir bariyerin aracın ön camından girip arkasından çıktığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Yenikent-İstanbul yolu bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir bariyer aracın ön camından girip arkasından çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA